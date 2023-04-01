Antalya'da babasının kullandığı motosiklete ilgi duyan 25 yaşındaki Tarık Akat, 18 yaşına geldiğinde yarış motosikleti aldı.

29 Nisan 2021 tarihinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde Akat'ın kullandığı motosiklet, kendisini sıkıştırdığı öne sürülen araçla çarpıştı.

Yaralanan Tarık Akat'ın, kalça ve bacak kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, artık yürüyemeyeceğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Yeni bir hayata başladı

Taburcu edilen Akat'ın tedavisi uzun süre evde sürdü. Yeni hayatına yüzde 52 engelli başlayan Tarık, tekrar ayağa kalkabilmek için büyük mücadele verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atan Akat, bu sırada ne yapabileceği konusunda internetten araştırma yaptı ve haltere yöneldi. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda antrenörlük yapan eski milli halterci Ekrem Celil'e ulaşan Akat, spora başladı ve sonrasında kendisini tamamen haltere adadı.

[Fotoğraf: DHA]

Gümüş madalya kazandı

Geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci olan Tarık, bu sene de Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Akat, şampiyonada 135 kilo kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: DHA]

"Asla pes etmiyorum"

Tarık Akat, şampiyonluğu kıl payı kaçırdığını söyledi.

"Motosiklet kazası geçirdikten sonra hayatıma bedensel engelli devam ettim. Sonrasında spora başladım ve kendime hedefler koydum. Bu sene 2'nci kez bir yarışmaya katıldım. Şampiyonada uzun süredir bu sporu yapanlarla başa baş yarıştım. Asla pes etmiyorum, hedeflerime ulaşabilmek için daha çok çalışıyorum. Engel bizde değil, içimizde. Fizik tedavi almadım ama burada spor yaparak, yürüyüşümü bir nebze düzelttim."

[Fotoğraf: DHA]

"Kaza yaptığım günü kutlayacağım"

Akat, bu yılki yarışmadan ders çıkarttığını belirtti.

"Kaza yaptıktan sonra çevremdekiler artık hayatımın bittiğini düşündü. Aslında bu benim hayatımın başlangıcının bir noktasıydı. 29 Nisan benim kaza yaptığım gün, 2 sene dolacak. Ben 2'nci yaşıma girmiş olarak kutlayacağım bu tarihi. Kendime inanıyorum, sakatlanmazsam çok büyük başarılar elde edeceğim. Hocalarım çok fazla destek veriyor. Türkiye, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu istiyorum."