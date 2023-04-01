Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor Alanyaspor'u konuk edecek
[AA arşiv]
Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Karadeniz temsilcisi, ligde 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Ligin 17. sırasında yer alan yeşil-beyazlılar, Corendon Alanyaspor karşılaşmasını taraftarı önünde kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
Etiketler: Giresunspor Alanyaspor Süper Lig
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