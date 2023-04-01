Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'a yeni sponsor
Galatasaray Kulübü, Ödeal firmasının 2022-2023 futbol sezonunun kalan döneminde erkek futbol takımı şort sponsoru olduğunu duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü, esnaf ile KOBİ'lere en kolay ve avantajlı ödeme çözümleri sağlayan Ödeal ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Ödeal, 2022-2023 sezonu sonuna kadar Galatasaray Erkek Futbol Takımı'mızın şort sponsoru oldu." denildi.
Kulübümüzün @odealpos ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 1, 2023
https://t.co/FD10iMxLLT pic.twitter.com/RKGpjjUeeJ
Etiketler: Galatasaray
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