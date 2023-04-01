Rekabette 32'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 36 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 36 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

Rekabette son 36 maç

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan son 36 derbide alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-FB) İlk Gol 29.03.2008 BJK İnönü Süper Lig 1-2 Alex (FB) 29.11.2008 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-2 Selçuk Şahin (FB) 03.05.2009 BJK İnönü Süper Lig 1-2 Güiza (FB) 13.05.2009 İzmir Atatürk Türkiye Kupası 4-2 Yusuf Şimşek (BJK) 02.08.2009 Atatürk Olimpiyat TFF Süper Kupa 0-2 Alex (FB) 21.11.2009 BJK İnönü Süper Lig 3-0 Fink (BJK) 18.04.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-1 Alex (FB) 19.09.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 Niang (FB) 20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 2-4 Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine) 27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2-2 Simao (BJK) 05.02.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-2 Yobo (FB) 29.04.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-2 Egemen Korkmaz (BJK) 03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 1-0 Almeida (BJK) 07.10.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-3 Sow (FB) 03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 3-2 Sow (FB) 30.11.2013 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3-3 Olcay Şahan (BJK) 20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1-1 Sow (FB) 02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 0-2 Emenike (FB) 22.03.2015 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 0-1 Sow (FB) 27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3-2 Kjaer (FB-Kendi Kalesine) 29.02.2016 Ülker Süper Lig 0-2 Volkan Şen (FB) 03.12.2016 Ülker Süper Lig 0-0 05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 0-1 Van Persie (FB) 11.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Aboubakar (BJK) 23.09.2017 Ülker Süper Lig 1-2 Guiliano (FB) 25.02.2018 Vodafone Park Süper Lig 3-1 Fernandao (FB) 01.03.2018 Vodafone Park Türkiye Kupası 2-2 Negredo (BJK) 24.09.2018 Ülker Süper Lig 1-1 Babel (BJK) 25.02.2019 Vodafone Park Süper Lig 3-3 Gökhan Gönül 22.12.2019 Ülker Süper Lig 1-3 Kruse (FB) 19.07.2020 Vodafone Park Süper Lig 2-0 Vida (BJK) 29.11.2020 Ülker Süper Lig 3-4 Aboubakar (BJK) 21.03.2021 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Vida (BJK) 19.12.2021 Ülker Süper Lig 2-2 Mesut Özil (FB) 08.05.2022 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Novak (FB) 02.10.2022 Vodafone Park Süper Lig 0-0

Bir maçta hükmen yenilgi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 36 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.