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Spor
AA 19.09.2023 14:23

Kazak güreşçi Aitmukhan ülkesine ilk altın madalyayı kazandırdı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kazak sporcu Rizabek Aitmukhan, erkekler serbest stilde ülkesine tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

Kazak güreşçi Aitmukhan ülkesine ilk altın madalyayı kazandırdı
[Fotograf: AA]

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Aitmukhan ile Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov karşılaştı.

Ülkesinin tarihine geçti

Aitmukhan, rakibini 5-2 yenerek elde ettiği altın madalyayla ülkesinin tarihine geçti.

Rizabek Aitmukhan'nın yaptığı açıklamada, Kazakistan tarihine geçtiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Çok çalıştım, çok emek verdim ve sonunda başardım. Hedefimiz bundan sonra daha büyük başarılar elde etmek. Finalde çok güçlü bir rakiple karşılaştım ama iyi bir taktikle Azerbaycanlı rakibimi yendim. Bu şampiyonluğum Kazakistan'a armağan olsun."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sporcunun elde ettiği başarı ülkesinde sevinçle karşılanırken, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de bir mesaj yayımlayarak Aitmukhan’ı tebrik etti.

Kazakistan Devlet Başkanı mesajında, "Kazakistan için tarihi bir başarı. Bu şampiyonluğun Kazak halkı arasında sporun popülerleşmesi adına ve genç jenerasyon için büyük katkısı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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