Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Kayserispor'un rakibi Beşiktaş
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Yukatel Kayserispor 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgiyle 43 puan topladı.
Ligde geçen hafta Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Beşiktaş ise 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 51 puan elde etti.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Beşiktaş Kayserispor Süper Lig
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