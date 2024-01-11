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Spor
İHA 11.01.2024 16:40

Kayserispor'un golcüsü Thiam Pendikspor'da

Mondihome Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer oldu.

Kayserispor'un golcüsü Thiam Pendikspor'da
[Fotograf: AA]

Kayserispor'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Pendikspor'a transfer oldu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Mame Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

"Büyük Kayserispor Taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor’un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor’a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor‘da başarılar diliyorum."

Son üç sezondur Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki futbolcu; bu sezon ligde oynadığı 19 maçta 12 gol kaydetti.

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