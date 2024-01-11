ºC
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.01.2024 16:22

PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

PFDK'dan 4 Süper Lig kulübüne para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne 582 bin, Trabzonspor'a 140 bin, Mondihome Kayserispor'a 168 bin, EMS Yapı Sivasspor'a 192 bin lira ceza verdi.

Kurul ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 39 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar verilirken; Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerinin bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandığı kaydedildi.

ETİKETLER
TFF PFDK Süper Lig
Sıradaki Haber
Jadon Sancho yeniden Borussia Dortmund’da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:51
Alman Bakan Habeck, İsrail hükümetine Gazze'deki sivillerin korunması çağrısında bulundu
16:49
Antalya'da denizin sıcaklığı havayı geçti
17:01
Dünya Ekonomik Forumu çağın tehlikesine vurgu yaptı: Dezenformasyon
16:42
İran, Umman Denizi'nde bir ABD tankerine el koyduğunu açıkladı
16:40
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya, İsrail'in yanındadır
16:38
Hamas: BMGK'nin Husilerle ilgili kararı İsrail'in saldırılarını perdeliyor
Kartalkaya'da JAK timlerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Kartalkaya'da JAK timlerinden nefes kesen kurtarma tatbikatı
FOTO FOKUS
Milli İHA AKSUNGUR yeni görevlere hazırlanıyor
Milli İHA AKSUNGUR yeni görevlere hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ