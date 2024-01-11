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Spor
AA 11.01.2024 15:36

Gambiya Milli Takımı'nın uçağı acil iniş yaptı

Afrika Uluslar Kupası'na katılmak için organizasyonun yapılacağı Fildişi Sahili'ne giden Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, oksijen yetersizliği nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

Gambiya Milli Takımı'nın uçağı acil iniş yaptı

Gambiya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kafileyi taşıyan uçak, kabin basıncı ve oksijen seviyesindeki düşüklük sebebiyle kalkıştan 9 dakika sonra başkent Banjul'a geri döndü.

Ülke basınında yer alan haberlerde, aralarında Beşiktaşlı Omar Colley ve Ankaragücü'nde oynayan Ali Sowe'un da yer aldığı futbolcuların nefes almakta zorlandığı ve bazı oyuncuların baygınlık geçirdiği belirtildi.

Gambiya Teknik Direktörü Tom Saintfiet, uçağa biner binmez uykuya daldıklarını belirtti.

"Hayatımın nasıl geçtiğine dair kısa rüyalar gördüm. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalıyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olurduk. Bazı oyuncular inişten sonra hemen uyanmadı."

Futbolculardan Saidy Janko da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, uçakta aşırı bir sıcaklık olduğunu kaydetti.

"Çok küçük bir uçaktı ve terden sırılsıklam olduk. İnsanlar derin uykuya dalmaya başladı. Şiddetli ağrılar ve baş dönmeleri oldu."

Beşiktaş'tan Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı'na geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, Gambiya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Omar Colley ve takım arkadaşlarının seyahatleri sırasında yaşadığı sıkıntı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."

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