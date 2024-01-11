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Spor
TRT Haber 11.01.2024 13:55

Fenerbahçe Rade Krunic'te mutlu sona yakın

Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona yakın. Sarı lacivertliler, Bosna Hersekli futbolcunun transferi için Milan'la anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Rade Krunic'te mutlu sona yakın
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Fenerbahçe’nin transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertliler, Leonardo Bonucci’den sonra Rade Krunic transferinde de mutlu sona yakın.

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında teknik direktör İsmail Kartal’ın sunduğu rapor doğrultusunda transfer edilmesini istediği oyuncuların en başında gelen Krunic için Milan'la el sıkıştı.

Orta sahada forma giyen Bosna Hersekli futbolcu için, Fenerbahçe 5 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Bu sezon Milan'da 14 maça çıkan Krunic, bu karşılaşmaların 10’una ilk 11’de başladı. Sezon başında teknik direktör Pioli’nin kadro planlamasında yer alan 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin ikna edilmesinde önemli rol oynadı.

İlk görüşmelerde Fenerbahçe, Krunic için Milan’a 4 milyon euro önerdi. Kırmızı-siyahlılar, 6 milyon euroluk bonservis beklentisini 5 milyon euroya kadar düşürdü.

Bu transferde, Fenerbahçeli Edin Dzeko da Rade Krunic’in ikna edilmesinde pay sahibi oldu. Fenerbahçe’de transferin sonraki adımları, takımdan ayrılacak oyunculara göre şekillenecek.

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