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Spor
AA 11.01.2024 13:50

Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda seyirci rekoru kırıldı

Hentbolda 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı. Fransa-Kuzey Makedonya ile Almanya-İsviçre maçlarını 53 bin 586 kişi izledi.

Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda seyirci rekoru kırıldı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa ile Kuzey Makedonya'nın, Almanya ile İsviçre'nin karşılaştığı açılış maçlarında dünya seyirci rekoru kırıldı.

MERKÜR Spiel-Arena'da oynanan ve Fransa'nın, Kuzey Makedonya'yı 39-29, Almanya'nın da İsviçre'yi 27-14 mağlup ettiği maçları 53 bin 586 kişi izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanı Michael Wiederer, "Bu, Erkekler EHF EURO 2024 için rüya gibi bir başlangıç. Bir dünya rekoruyla başlamak, bugüne kadarki en büyük Erkekler EHF EURO'su olma özelliğini taşıyor. Avrupa Hentbol Federasyonunun hedefi, EHF EURO ürününü her yıl geliştirmek ve bu turnuva, hentbolda nelerin mümkün olduğunu göstermek için bir şablon görevi görecek." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 6 grupta 24 takım mücadele ediyor. Ön grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan 12 ekip, 6'şarlı iki ana gruba ayrılacak. Bu grupları ilk 2'de tamamlayan 4 takım ise yarı finale yükselecek.

Türkiye'nin yer almayacağı turnuvada ön grup maçları 10-15 Ocak, ana grup maçları 17-23 Ocak, yarı finaller 26 Ocak'ta yapılacak.


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