Fenerbahçe'ye Crespo'dan kötü haber

Fenerbahçe, dün oynanan Konyaspor maçı öncesi ısınma yaparken sakatlanan ve mücadelenin kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı.
"Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 11, 2024
Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Arka adalesinde yırtık tespit… pic.twitter.com/AGfYBOgRZn