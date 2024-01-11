Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, son karşılaşmalara damgasını vurdu. Serdar Topraktepe yönetimindeki son 3 maça 11’de başlayan genç oyuncu, bu süreçte 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında 1'er gol atan Semih, Çaykur Rizespor deplasmanında yıldızlaştı. Genç oyuncu, 4-0 biten mücadelede 2 kez fileleri sarsarken, Cenk Tosun'a asist yapma başarısı gösterdi.

Semih Kılıçsoy ayrıca, 2007 yılından bu yana Batuhan Karadeniz'in ardından Beşiktaş'ta üst üste 3 lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.

Beşiktaş, kısa süre önce Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.