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Spor
AA 11.01.2024 15:45

İsrail'i eleştirdi "Paris Olimpiyat Büyükelçiliği" görevinden menedildi

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da "Olimpiyat Büyükelçisi" seçilen eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, İsrail'i eleştirdiği paylaşımı nedeniyle bu görevden alındı.

İsrail'i eleştirdi "Paris Olimpiyat Büyükelçiliği" görevinden menedildi

France Info’nun haberine göre, Paris Olimpiyat Komitesi, Gomis’in 9 Ekim’de İsrail’in işgalci politikalarını eleştirdiği sosyal medya paylaşımı sebebiyle "tarafsızlık yükümlülüğüne aykırı" hareket ettiğine karar verdi.

Komite, bu paylaşımı yüzünden Gomis'in "Olimpiyat Büyükelçiliği" görevini ön yargısız yerine getiremeyeceğini ileri sürdü.

Gomis, paylaşımı nedeniyle 5 Ocak'ta 2024 Olimpiyat Oyunları Atletleri Komisyonundan atılmıştı.

- Gomis'in İsrail'i eleştiren paylaşımı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gomis, Instagram hesabından 9 Ekim 2023'te İsrail'in işgalci politikasını eleştiren paylaşım yapmıştı.

Paylaşımda 1947, 1967 ve 2023 olmak üzere 3 farklı tarihte Fransız topraklarının haritası bulunuyordu.

Bu haritalarda zamanla İsrail bayrağının Fransa bayrağının yerini aldığı görülüyordu.

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