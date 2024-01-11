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Spor
AA 11.01.2024 15:55

Jadon Sancho yeniden Borussia Dortmund’da

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund, eski futbolcusu Jadon Sancho'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Jadon Sancho yeniden Borussia Dortmund’da

Manchester United'dan yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar Alman temsilcisine kiralandı. Sözleşmede, satın alma opsiyonu bulunmuyor.

2017-2021 yıllarında Borussia Dortmund forması giyen Sancho, 50 gol attı, 64 asist yaptı. Manchester United kariyerinde 82 maça çıkan İngiliz futbolcu, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Özür dilemeyince kadro dışı kaldı

73 milyon sterlinlik bonservisiyle kulüp tarihinin 4. en pahalı transferi olan Sancho, teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından eylül ayında kadro dışı bırakmıştı.

Sancho, Ten Hag'ın Arsenal maçından sonra yaptığı yorumlara sosyal medyadan tepki göstermişti.

"Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların tamamen doğru olmayan şeyler söylemesine izin vermeyeceğim. Uzun zamandır günah keçisi oldum, bu adil değil."

Kulüp, Ten Hag'dan özür dilemeyi reddeden 23 yaşındaki oyuncunun bireysel antrenman programı uygulamasına karar vermişti.

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