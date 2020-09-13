Sosyal medya hesabından Kanga ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve hırslı olduğunu belirtti.

Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga." ifadelerini kullandı.