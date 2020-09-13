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Kayserispor Wilfried Kanga ile anlaştı
Hes Kablo Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Fransa 1. Lig (Ligue 1) ekiplerinden Angers SCO'da forma giyen Wilfried Kanga ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından Kanga ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve hırslı olduğunu belirtti.
Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga." ifadelerini kullandı.
Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG altyapisinda yetisti, Ligue 1' Angers Sco' da ilk 2 hafta da ilk 11 oynadi. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda (Çiğ et yemiyor yalnız ).— Berna Gözbaşı (@Berna_Gozbasi) September 13, 2020
Hoşgeldin Wilfried Kanga.
Tesekkurler @AngersSCO pic.twitter.com/Gufp3K3rDW
Etiketler: kayserispor Wilfried Kanga transferSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 15:11
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