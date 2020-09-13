Haber Giriş: Kaynak: AA
El-Hilal futbol takımından 6 kişi koronavirüse yakalandı
Suudi Arabistan'ın el-Hilal futbol takımında 5'i futbolcu 6 kişide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'ya karşılaşma için gelen el-Hilal futbol takımı heyetine yapılan testlerde 5'i futbolcu, biri idari kadrodan olmak üzere 6 kişide COVID-19 virüsüne rastlandığı belirtildi.
AFC protokolüne göre takımın tümünün yeniden testten geçirileceği ifade edildi.
AFC, COVID-19 salgını nedeniyle durdurulan Asya Şampiyonlar Ligi maçlarının yarı finale kadar olan kısmının havuz sistemiyle Doha'da yapılması kararı almıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan koronavirüs el-Hilal futbol takımı covid-19Son Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 08:22
Son Haberler
- 09:24
- 08:42
- 08:00
- 07:38
- 06:55
Sıradaki Haber
ABD Açık'ta tek kadınların şampiyonu Naomi Osaka oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz