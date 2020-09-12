Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF: 3 hakemin COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
TFF, bir üst klasman hakemi ve 2 üst klasman yardımcı hakeminin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimiz ile iki üst klasman yardımcı hakemimizin 11 Eylül Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır." denildi.
Hakem ve yardımcı hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.
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