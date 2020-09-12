Milli Savunma Bakanlığı’nın Twetter hesabından yapılan paylaşımda kamuflajlı forma hazırlayıp satışından elde edilecek gelirin yüzde 10’unu Mehmetçik Vafkı’na bağışlayan Alanyaspor’a teşekkür edildi.



Mehmetçik Vakfı’nın açıklamasında, “Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyaspor’umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır” diyerek hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10’unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyaspor’u, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mehmetçiklerimize destek için kamuflajlı forma hazırlatan ve bu formanın satışından elde edilecek gelirlerin yüzde 10’unu Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran @Alanyaspor ‘u bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve teşekkür ediyoruz. https://t.co/qkMdSOoxZh pic.twitter.com/qBAQXTVXJb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2020

Alanyaspor’un kararının diğer kulüplere de örnek olması temenni edilerek, “Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, her sahada kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçiklerimizin selamlarını iletmekten mutluluk duyuyor, bu milletin bir değeri olan Mehmetçik Vakfımızı unutmayan ve diğer takımlarımıza da örnek olacağını düşündüğümüz Alanyaspor’un yönetimine, futbolcularına ve değerli taraftarlarına, yeni sezonda, sahada başarılar diliyoruz” denildi.