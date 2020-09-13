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Son anda yarışa dahil oldu, sporcuları ve izleyenleri şaşırttı
İstanbul'da yapılan 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın bu sene ilginç bir misafiri vardı. 100 metre yarışı sırasında bir anda piste atlayan kedi, sporcuları ve izleyenleri şaşırttı.
İstanbul Burhan Felek Spor Komleksi dün ilginç görüntülere sahne oldu. 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre yarışı yapılıyordu.
Yarış, nefes nefese bir mücadeleye sahne olurken, bir kedi yarışa dahil oldu. Kısa süre şaşkınlık yaşayan sporcular yarışa devam etti.
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