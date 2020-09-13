İstanbul Burhan Felek Spor Komleksi dün ilginç görüntülere sahne oldu. 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre yarışı yapılıyordu.

Yarış, nefes nefese bir mücadeleye sahne olurken, bir kedi yarışa dahil oldu. Kısa süre şaşkınlık yaşayan sporcular yarışa devam etti.