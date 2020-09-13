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Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İttifak Holding Konyasporumuz teknik direktör İsmail Kartal ile her konuda anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: süper lig konyaspor ismail kartalSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 08:25
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