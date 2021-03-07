Kayserispor nefes aldı
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Hes Kablo Kayserispor'un gollerini 24. dakikada İlhan Parlak, 36. dakikada Uğur Demirok, 58. dakikada Pedro Henrique kaydetti.
Atakaş Hatayspor'un golünü 54. dakikada Pablo attı. Hatayspor'da Youssouf Kone 52. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Küme düşme hattından 3 basamak uzaklaşan Hes Kablo Kasyerispor kritik bir galibiyete imza atarak 31 puana yükseldi.
Ligde 5 maç sonra yenilen Atakaş Hatayspor ise, 46 puanda kaldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
GOL - 24. dakikada konuk ekip öne geçti. Muhammed Mert'in orta sahada kaptırdığı topla hızlı atağa kalkan Kayserispor'da İlhan Parlak, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
GOL - 35. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içine sol taraftan yapılan ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu. 0-2
40. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda kaleci Doğan Alemdar'ın son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hes Kablo Kayserispor, 2-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 54. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Pablo Santos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
GOL - 58. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Sol taraftan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kayserisporlu oyuncuların ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
66. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Hataysporlu Kamara'nın sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid (Dk. 79 Sackey), Ribeiro, Muhammed Mert (Dk. 46 Kamara), Boupendza (Dk. 63 Katranis), Akintola (Dk. 87 Burak Can Çamoğlu), Diouf
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay (Dk. 88 Yasir Subaşı), Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah (Dk. 66 Sapunaru), Muhar, Avramovski (Dk. 88 Emre Demir), Lennon, Pedro Henrique (Dk. 79 Melih Okutan), İlhan Parlak (Dk. 88 Luckassen)
Goller: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 35 Uğur Demirok, Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 54 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Kone (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Attamah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 71 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Sackey (Atakaş Hatayspor)