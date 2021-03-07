Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan MKE Ankaragücü, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Rakibini tek gol ile geçen başkent ekibi, kritik üç puanın sahibi oldu. MKE Ankaragücü'nün tek golünü 54. dakikada Alper Potuk kaydetti.

Süper Lig'de 28. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenen MKE Ankaragücü deplasmanda Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ligde kalma mücadelesi veren sarı lacivertli ekip bu galibiyetle düşme hattının bir sıra üstüne çıktı ve puanını 26'ye yükseltti.

Sahasında rakibine yenilen Fatih Karagümrük ise 41 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ndao, topu ceza sahası içindeki Castro'ya gönderdi. Arjantinli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası çizgisinin yaklaşık 1 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Borini önünde bulunan iki rakibine rağmen soldan ortasını açtı. Arka direk önünde Castro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

GOL - 54. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Geraldo'nun ara pasında ceza sahası içi sağından çizgiye inen Lobjanidze, topu altı pas içindeki Alper Potuk'a gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun ayağına da çarparak ağlarla buluştu. 0-1.

90+1. dakikada Balkovec'in soldan ortasında defanstan seken top altı pas içinde Mevlüt Erdinç'in önüne düne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Friedrich meşin yuvarlağı çeldi.

90+6. dakikada Borven'in pasından ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin şutunda, kaleci Viviano topu kontrol etti.

Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Dk. 89 Ademi), Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 71 Jimmy Durmaz), Ndao (Dk. 83 Salibur), Castro (Dk. 82 Emre Çolak), Borini, Sobiech (Dk. 70 Mevlüt Erdinç)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Dk. 90+2 Erdi Dikmen), Endri Çekiçi (Dk. 86 Voca), Geraldo (Dk. 71 Ali Kaan Güneren), Alper Potuk (Dk. 87 Emre Güral), Lobjanidze, Borven

Gol: Dk. 54 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 84 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Friedrich (MKE Ankaragücü)