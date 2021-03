Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'na Türkiye'den katılacak ilk kadın olan 16 yaşındaki Irmak Yıldırım, ailesinin de desteğiyle hazırlıklarını Balıkesir'in Susurluk ilçesinde sürdürüyor.

Geçen yıl eylül ayında koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP), Afyonkarahisar'daki Türkiye etabı, 8-12 Eylül'de gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 5 gün sürecek etkinliklerde Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Avrupa Motokros Şampiyonası, MX1 ve MX2 yarışları düzenlenecek.

İzmir'de yaşayan Yıldırım, antrenmanlarını yapabilmek için ailesiyle başta Balıkesir'in Susurluk ve Gönen ilçeleri olmak üzere parkurların bulunduğu kentlere seyahat ediyor.

Mayıs ayında Hollanda'da başlayacak MXGP'nin Afyonkarahisar'da yapılacak 11. ayağında yarışacak Yıldırım, hedefini ilk 3 olarak belirledi.

[Fotoğraf: AA]

Irmak Yıldırım, babasının Türkiye Motor Federasyonundaki görevi sırasında gittiği ekinliklerden dolayı yarışçı olmak istediğini söyledi.

9 yıldır motosiklet kullandığını, süpermoto ve motokros yarışlarına katıldığını belirten Yıldırım, "Babam da teşvik etti ve bu sayede başladığım bu dalda 2 yıldır uluslararası yarışlara katılmaya başladım." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'den katılan ilk kadın olmanın gururu apayrı"

Yıldırım, Afyonkarahisar'daki dünya şampiyonası yarışlarını yıllardır heyecanla izleyici olarak takip ettiğini dile getirdi.

"Bu kategoride Türkiye'den katılan ilk kadın olmanın gururu apayrı, çok büyük bir heyecan oluştu bende. Çünkü kadınlar bile epey hızlılar, o yüzden onlarla yarışacak olmak omuzlarıma ağır bir yük bindirdi. Bu yüzden her akşam spor yapıyorum, motor antrenmanlarıma gidip geliyorum, hazırlanıyorum. Bu sporu yapabildiğim zamana kadar yapmak istiyorum. Kendime belirlediğim Türkiye birinciliği ya da kadınlar kategorisinde birincilik gibi bir hedefim yok. Şu an bulunduğum kategoride ileride ilk 3'e girmeyi, madalya ve kupa almayı çok istiyorum, hedef olarak bunu söyleyebilirim. Şu an Türkiye'de çok az kadın yarışçı var. Tüm kadınların bu yarış adrenalinini tatmasını istiyorum. O yüzden bazen arkadaşlarımı da teşvik etmeye çalışıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Ferya Yıldırım, hem kulübünün başkanı hem annesi olarak kızını destekliyor

Lisede öğrenimini sürdüren Yıldırım, üniversitede tıp eğitimi almak istediğini bildirdi. Yıldırım, Ege Motosiklet Kulübü Başkanı olan annesi Ferya Yıldırım'ın kendisine çok destek olduğunu vurguladı.

"Evde oturup tablet ya da telefonla vakit geçirmektense, hafta sonlarımı ailemle değerlendiriyorum. Bu sayede hem eğleniyoruz hem de birbirimizle daha çok şey paylaşıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Anne Ferya Yıldırım ise ailece birlikte daha çok şey paylaştıklarını belirtti. Yıldırım, kızının başarılarıyla gurur duyduğunu anlattı.

"Dünya şampiyonasına katılacak olması tabii ki çok büyük bir gurur benim için. İlk haber geldiğinde, 'Tek kadın yarışçı zaten Irmak' dediğinde federasyon başkanımız, çok heyecanlandık. Normalde antrenmanları yapıyorduk zaten, şimdi artırdık daha çok çalışıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz, inşallah kaza bela olmadan, sakatlık olmadan yarışa girip tamamlar. Sponsorlarımıza ve federasyonumuza çok teşekkür ederiz, onların desteği olmadan zaten bu sporu yapmak çok zor olurdu. Eşim federasyonda görevli, oğlum da yarışıyor. Eşimle motosiklete gönül verdik, yollarda kullanıyoruz. Çocuklarımız bizimle beraber olsun istedik, ortak bir şeyler paylaşmak için. Onların da ilgisi olunca ortak bir hobimiz oldu. Onlar yarışıyor, biz kulüp olarak, anne baba olarak destek veriyoruz."