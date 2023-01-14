Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayserispor dört maç sonra kazandı
[Fotograf: AA]
Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçıyla Spor Toto Süper Lig’de 4 maç sonra 3 puan aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı 3-0 sona ererken, sarı-kırmızılılar 90 dakika sonunda sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Yukatel Kayserispor, ligde 4 maç sonra galibiyet özlemine son verdi.
Sarı kırmızılılar geride kalan 4 haftada Konyaspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü’ne mağlup oldu.
Kayserispor, Süper Lig'de gelecek hafta yine evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Kayserispor
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