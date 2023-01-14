Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, nehrin su sporları ve kürek sporu için doğal bir parkur olduğunu ifade etti.

Nehirden en iyi şekilde faydalanılması için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Kırbıyık, kentin gelecek yıl büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacağını anımsattı.

[Fotoğraf: AA / Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık]

Kırbıyık, kentin su sporları alanında geliştiğine dikkat çekti.

"Meriç Nehri’nde doğal bir parkura sahibiz. 2024'te kentimizde yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nı öngördüğümüzde bir an evvel burada su sporları merkezini hayata geçirmemiz gerekiyor.

Bu noktada da gerekli çalışmalara Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Kürek Federasyonumuz ve buradaki ilgili kurumlarımızla birlikte devam ediyoruz. 2023 yılında bu noktada bir adım atılmasını, proje sürecinin tamamlanıp ihale aşamasına geçmesini öngördüğümüzü ifade edebilirim."

Su Sporları Merkezinde kamp alanı, kayıkhane, hakem kuleleri ve antrenman alanları yer alacak.