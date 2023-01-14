Uluslararası Buz Yüzme Birliği (IISA) tarafından Fransa’nın Samoens bölgesinde düzenlenen şampiyonada, 100 metre kadınlar kelebekte mücadele eden milli sporcu, 1.26.42'lik derecesiyle 35-39 yaş kategorisinde birinci oldu.

Kayadelen, şampiyonada 50 metre kelebek ile 100 metre serbestte de yarışacak.

Milli sporcu, Polonya’da geçen yıl düzenlenen dünya şampiyonasında, 500 metre serbestte altın madalya kazanmıştı.