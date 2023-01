1110 yarışta elde ettiği 279 birincilikle hem kariyer rekoru kıran hem de üst üste 4. yılda en fazla yarış kazanan jokey Gökhan Kocakaya, başarısını, hedeflerini ve Türk atçılığı için olan hayallerini anlattı.

Son 4 yılda elde ettiği başarıların önemli olduğunu vurgulayan Gökhan Kocakaya, bugüne kadar birbirinden değerli safkanlarla birlikte mücadele ettiklerini belirtti.

Yamanlar Bey, Oğlum Doruk ve Cozmic Kid gibi atların mücadele gücünün yüksek olduğunu söyleyen genç jokey, geride kalan 4 yılı özetledi.

"Geçmiş dönemlerde unutamadığım çok önemli ve anlamlı safkanlar vardı. Son 4 yılda birbirinden değerli safkanlarla buluştuk ve çok anlamlı yarışlar kazandık. Bizim için zorlu bir yolculuktu. Her yıl bir öncekinden daha rekabetçiydi. Belli bir performans istiyor. Sonuçta 2 canlının birlikte yaptığı bir spor bu. Siz ne kadar iyi olsanız da bindiğiniz safkanların da iyi olması lazım. Size inanan bir kitle var, size inanıyorlar ve bu yarışlara oyun oynanıyor. Bunların sorumluluk ve bilincinde olduğumuz için gerekli performans ve kondisyona sahiptik. Bunu da başardık. Burada çok fedakarlık yapan ailemiz, ekibimiz ve değerli atçılarımızın desteğiyle bu başarıyı elde ettik. Hepsine de çok teşekkür ediyorum."

Gelecek senenin planlamasının yarış takvimi belli olduğunda netleşeceğini söyleyen başarılı jokey, geçen sezon önemli yarışlar kazandığı Oğlum Doruk'la yola devam edeceklerini açıkladı.

Gökhan Kocakaya, oğlum Doruk ve Cosmic Kid'le, yaşça büyük atlar arasında grup yarışlarında başarılı işlere imza attıklarını söyledi.

"Cozmic Kid ile, 2 yaşlıların en büyük yarışı olan Çaldıran Koşusu’nu kazandık. İlk yarışından itibaren birlikteliğimiz oldu. Yarış takvimine baktığımızda, maiden yarışlarla başlayıp Çaldıran Koşusu’yla biten bir Türkiye serüvenimiz vardı. En son Dubai’de birlikte koştuk. Gayet iyiydi ama performansı ve kondisyonu yeterli olmadı. İstediğimiz neticeyi elde edemedik. Ama önümüzdeki yarışta daha iyi olacaktır. Oğlum Doruk da sezonun son yarışını beraber kazandığımız bir safkandı. Önümüzdeki sene sentetik ve kaba kumda, Oğlum Doruk’la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cozmic Kid şu anda Dubai’de gerek iklim, gerek fiziksel ve psikolojik açıdan güzel bir sezon geçiriyor. Artı yönde geleceğine eminim. Umarım her şey güzel olur ve farklı atlarla, farklı anlamlı yarışlarda buluşup güzel yarışlar kazanmak nasip olur."

Turbo ya da Kafkaslı'nın filmi yapılabilir

2009 yılında kazandığı ancak sonrasında birincilik alamadığı Gazi Koşusu için henüz sürecin erken olduğunu söyleyen Gökhan Kocakaya, bu önemli koşunun her aprantinin ve jokeyin rüyalarına giren bir yarış olduğunu ifade etti.

35 yaşındaki jokey, Gazi Koşusu için mesafe yarışlarının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"3 yaşlı 22 safkanın katılabildiği nadide ve uzun bir yarış. Mesafe yarışları nisan ayında başlayacak ve Gazi Koşusu hakkında konuşmak için çok erken. En son 2009 yılında kazanmıştım. Son dönemde çok yaklaşmıştım ama bir türlü kısmet olmadı. Umarım o sene bu senedir. Umarım doğru atı bulup, doğru yerleri tercih ederek bu güzel yarışı uzun aradan sonra kazanmak nasip olur."

Halis Karataş ile Bold Pilot'ı anlatan "Şampiyon" filmi hatırlatılan Gökhan Kocakaya, yeniden böyle bir film çekilse, Kafkaslı ya da Turbo'nun bunu hak ettiğini, 2 şampiyon atın da önemli bir hikayesi olduğunu ifade etti.

Kocakaya, bugün imkan olsa Kafkaslı'yla yarışmak istediğini ve bu atın gücünü merak ettiğini söyledi.

"Biraz daha geriye gidersek, çocukluk dönemlerimde hafta sonlarımı Adana Hipodromu’nda geçirirdim ve Karabeyhan isimli safkanı çok severdim. Çocukken onun ahırına girip onu severdim. Çok soğukkanlı bir safkan. Karnının altından geçtiğimi hatırlarım. Dayım o eküride seyislik yapıyordu o dönemde. Bunun dışında çocukluğumun ender safkanlarından birisi de Ramadan’dı. Zamanı tabii ki geriye alamayız, bu atlara da binemeyiz ama çocukluğuma dair hatırladığım ender safkanlardı bunlar."

Halis Karataş Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi sporcudur

5 yıl sonra 20 bin barajını geçebileceğini söyleyen Kocakaya, buna karşın önemli olanın yarış sayısından ziyade iyi netice elde etmek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay 7 bininci zaferine imza atan Halis Karataş hakkında da konuşan Kocakaya, usta jokeyin Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi sporcusu olduğunu belirtti.

Kocakaya, Halis Karataş'la ilgili olarak konuştu.

"7 bininci galibiyet derken, bunun telaffuzu dahi müthiş. Her jokeyin hayallerinde öyle bir jokey olabilmek var. Çocukluğumdan bu yana saygı duyduğum, örnek aldığım, yanında aprantilik yaptığım, ender bir sporcu. Mesleğine olan saygısı, sevgisi gözlerinden okunuyor. Bindiği her safkanda ilk yarışına çıkıyormuş gibi bir heyecanı var ve bu da bütün jokeylere örnek olmuştur. Sağlığı el verdiği müddetçe, son yarışına kadar camianın kendisinden öğreneceği çok şey var. Türkiye Jokey Kulübü ya da at yarışlarını bilmeyen bir insan bile Halis Karataş’ın ismini biliyor. Çok ender bir sporcu. Saygı duyulan başarılı bir jokey. Onunla aynı yarışlarda bulunmak, bizler için bir ayrıcalık diyebilirim. Yarış içinde çok temiz çok doğru kararlar alabilen, bindiği safkana saygı duyan, ondan maksimum performansı alıp yıpratmayan bir jokey. Bugüne kadar onunla aynı koşularda yer almak ayrı bir keyifti. Kendisiyle olduğum her yarış anlamlı. Uzun yıllar yarışmasını gönülden istiyorum. O bizim için bir öğretmen aslında. Ben ve alttan gelen jokeyler için hoca diyebileceğim bir insan."

Gökhan Kocakaya, 4 yıldır zirvede olmasının Halis Karataş'ı da mutlu ettiğine inandığını söyledi.

"Halis Karataş’ın yanında yetiştim ve ondan çok şey öğrendim. Beni belki bir öğrencisi bir kardeşi olarak görüyordur. Yaptığımız iyi olan her şeyden büyük keyif alıyordur. Öngörüsü çok büyük olan bir abimiz. Kendisinin yanında yetişirken demek ki doğru şeyler öğrenmişiz ki bu başarıya ulaşmışızdır diye düşünüyordur."

"Diğer ülkelerle boy ölçüşecek seviyeye gelebiliriz"

Türk atçılığı hakkındaki soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Gökhan Kocakaya, dünyanın birçok ülkesinde yarıştığını ve farklı ülkelerde de yarışmak istediğini belirtti.

Türkiye Jokey Kulübünün Türk atçılığının gelişmesi için birçok proje yaptığını söyleyen Kocakaya, Türk atçılığı hakkında değerlendirmede bulundu.

"TJK bazı yerlerde yeteri kadar destek göremese de, ülke olarak çiftlik ve yetiştiricilik bazında bazı şeyleri tam anlamıyla yapamasak da kötü seviyede değiliz ama daha iyisini yapabiliriz. Atlarımız farklı idman sistemleri ve farklı idman yerleriyle belki bizi biraz daha yukarıya taşıyabilir. Atlar olarak mukayese edersek, bizden belki az bir seviye üstteler. Ama biz çok geride değiliz. Ufak tefek nüansları yakaladığımız zaman diğer ülkeleri geçecek seviyeye ulaşırız. Kulübümüzün yaptığı çalışmalarla alınan yeni aygırlarla o üst seviyeyi ilerleyen dönemde yakalayacağımızı düşünüyorum. Uluslararası arenada atlarımızın daha başarılı olacağı kanaatindeyim. Son dönemde uluslararası yarışlara Türk atlarıyla katıldığımızda, onlarla boy ölçüştürecek seviyeye yaklaştığımızı düşünüyorum. Daha iyi at yetiştirip doğru yarışları tercih edersek, kazanmamız çok uzak değil."

Gökhan Kocakaya, son olarak Türk jokeyleri değerlendirdi.

"Belli seviyede jokeylerimiz var, dünyanın her yerinde başarılı olabilirler. Ama maalesef bizim ülke olarak pazarımız yok. Bizim en büyük yarışımız, yurt dışında kısa vadeli yarış olarak görünüyor. Türk jokeylerinin, Türk atlarının maalesef dünyada reklamı yapılmıyor. Kendi pazarımızı kendimiz oluşturmamız lazım. Bu anlamda gerekli değeri göremiyoruz. Kendi çabamızla kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz."