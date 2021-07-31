Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katarlı halterci ülkesine ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı
[Fotoğraf: Reuters]
Katarlı halterci Fares İbrahim Elbakh, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 96 kiloda altın madalyaya ulaşarak ülkesine tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde halterde madalya mücadeleleri yapıldı.
96 kiloda mücadele eden Katarlı Fares İbrahim Elbakh, koparmada 177, silkmede 225 kilo kaldırdı.
Elbakh, silkmede ve toplamda (402) olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti. 23 yaşındaki sporcunun bu başarısı Katar tarihinin ilk olimpiyat şampiyonluğu oldu.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
Sıradaki Haber
Çinli halterciden 3 olimpiyat rekoru
Yükleniyor lütfen bekleyiniz