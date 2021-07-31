Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alican Kaynar günü 8. sırada tamamladı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde Alican Kaynar, yelkende erkekler finn sınıfında günü 8. sırada tamamladı.
Alican Kaynar, yedinci yarışını 7. sırada tamamlarken, sekizinci yarışını ise tamamlayamadı.
Milli yelkenci, genel sıralamada ise 8. sırada yer aldı.
Milli yelkencimiz Alican Kaynar, #Tokyo2020'de Finn sınıfında 7. ve 8. yarışların sonunda genel klasmanda 8. sırada yer alarak madalya şansını sürdürdü. pic.twitter.com/E0TcmhSrCf— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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