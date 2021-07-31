Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenyalı atletin doping testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: Reuters-arşiv]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede mücadele etmesi beklenen Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı.
Uluslararası Test Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunlar sırasında alınan numunesinde anabolik steroid maddesine rastlanan Odhiambo atletizmden geçici olarak men edildi ve olimpiyatta yarışamayacak.
Odhiambo, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2018 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda Kenya'yı temsil etmişti.
Oyunlarda kadınlar 100 metrede yarışan Nijeryalı Blessing Okagbare'ye de yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle atletizmden geçici men cezası verilmişti.
Etiketler: Doping 2020 Olimpiyat
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