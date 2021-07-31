Uluslararası Test Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunlar sırasında alınan numunesinde anabolik steroid maddesine rastlanan Odhiambo atletizmden geçici olarak men edildi ve olimpiyatta yarışamayacak.

Odhiambo, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2018 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda Kenya'yı temsil etmişti.

Oyunlarda kadınlar 100 metrede yarışan Nijeryalı Blessing Okagbare'ye de yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle atletizmden geçici men cezası verilmişti.