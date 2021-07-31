Olimpiyat Stadı'nda koşulan 100 metre finalini Elaine Thompson, finiş çizgisine 10.61'lik derecesiyle geldi.

Jamaikalı atlet, dünyada tüm zamanların ikinci derecesine de imza atarak, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

OLİMPİYAT REKORU!



Kadınlar 100 metre finalinde, Jamaikalı sporcu Elaine Thompson-Herah, 10.61'lik derece ile olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oluyor!



Shelly-Ann Fraser-Pryce

Shericka Jackson pic.twitter.com/iGLIwgD6BV — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2021

Eski olimpiyat rekoru ABD'li Florence Griffith Joyner'e 10.62'lik derecesiyle aitti. Dünya rekoru da bu isme 10.49'luk zamanıyla ait.

2016 Rio'da da altın madalyayı kazanan Elaine Thompson, Tokyo'da da unvanını korumuş oldu.

[Fotoğraf: Reuters]

Gümüş ve bronz madalyayı da Jamaikalı atletler kazandı.

Gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10.76) elde etti.