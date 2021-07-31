Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
Açıklamada, hizmetleri için Özgüvenç'e teşekkür edildi.
Bahar Özgüvenç’e Teşekkür Ederizhttps://t.co/rNQRlrNHql— Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) July 31, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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