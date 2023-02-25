Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar Açık'ta Medvedev şampiyon oldu
[Fotograf: AA]
Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Andy Murray'yi 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu.
Başkent Doha'da düzenlenen ATP 250 turnuvası finalinde Büyük Britanyalı Murray ile Rus Medvedev karşı karşıya geldi.
[Fotoğraf: AA]
Dünya 8 numarası Medvedev, turnuvaya özel davetiye ile katılan rakibini 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Geçen hafta Rotterdam'da şampiyonluğa ulaşan Medvedev, Doha'dan da kupayla ayrıldı.
Etiketler: Katar
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