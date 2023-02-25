Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tallinn'de devam eden şampiyonada genç kadınlar kılıçta piste çıkan Nisanur Erbil, finalde Fransız rakibi Mathilde Mouroux'a 15-14 mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Tallinn'de kürsünün ikinci basamağına çıkan milli sporcu, başarılı ön eleme karşılaşmalarının ardından tablo-64'ü maç yapmadan geçerken; tablo-32'de İtalyan Michela Landi'yi 15-11, tablo-16'da Azerbaycan'dan Zarifa Huseynova'yı 15-10 ve çeyrek finalde İtalyan Manuela Spica'yı 15-13 yenerek yarı finale çıktı.

Bu turda Rumen Amalia Stan'i 15-8 yenerek finalde Fransız Mathilde Mouroux ile eşleşen Nisanur Erbil, altın madalya mücadelesini 15-14 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyona 26 Şubat Pazar günü genç kadınlar epe ve genç erkekler flöre/kılıç karşılaşmalarıyla devam edecek.