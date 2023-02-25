Milli eskrimci Nisanur Erbil'den gümüş madalya
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Estonya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Tallinn'de devam eden şampiyonada genç kadınlar kılıçta piste çıkan Nisanur Erbil, finalde Fransız rakibi Mathilde Mouroux'a 15-14 mağlup olarak gümüş madalya aldı.
Tallinn'de kürsünün ikinci basamağına çıkan milli sporcu, başarılı ön eleme karşılaşmalarının ardından tablo-64'ü maç yapmadan geçerken; tablo-32'de İtalyan Michela Landi'yi 15-11, tablo-16'da Azerbaycan'dan Zarifa Huseynova'yı 15-10 ve çeyrek finalde İtalyan Manuela Spica'yı 15-13 yenerek yarı finale çıktı.
Bu turda Rumen Amalia Stan'i 15-8 yenerek finalde Fransız Mathilde Mouroux ile eşleşen Nisanur Erbil, altın madalya mücadelesini 15-14 kaybederek gümüş madalyada kaldı.
Şampiyona 26 Şubat Pazar günü genç kadınlar epe ve genç erkekler flöre/kılıç karşılaşmalarıyla devam edecek.
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