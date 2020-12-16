Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan COVID-19 testinde 3 futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan 3 kişinin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı ve gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/pQQThq8R4l — GMG Kastamonuspor Kulübü (@gmgkastamonusk) December 16, 2020

Kulüp tarafından 9 Aralık'ta yaptırılan COVID-19 testinde, aralarında futbolcu, teknik heyet ve çalışanların da bulunduğu 20 kişinin testi pozitif çıkmıştı.