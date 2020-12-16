Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonuspor'da 3 futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yapılan COVID-19 testinde 3 futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan 3 kişinin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı ve gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.
KAMUOYUNA DUYURU pic.twitter.com/pQQThq8R4l— GMG Kastamonuspor Kulübü (@gmgkastamonusk) December 16, 2020
Kulüp tarafından 9 Aralık'ta yaptırılan COVID-19 testinde, aralarında futbolcu, teknik heyet ve çalışanların da bulunduğu 20 kişinin testi pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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