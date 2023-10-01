Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.10.2023 16:05

Kasımpaşalı Aytaç Kara'dan son 3 maçta 5 gol

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, son 3 maçta sergilediği skorer performansla dikkati çekti.

Kasımpaşalı Aytaç Kara'dan son 3 maçta 5 gol
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Aytaç, lacivert-beyazlı takımın Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendiği müsabakada attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

İstanbul temsilcisinin 5. haftada Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta bir gol atan Aytaç, 6. haftada Adana Demirspor karşısında elde edilen 2-1 üstünlükte de takımının gollerini atan isim oldu.

Kasımpaşa Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçti
Kasımpaşa Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçti

Aytaç, Kasımpaşa'nın ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği karşılaşmada da fileleri bir kez havalandırmıştı.

Bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkaran Aytaç Kara, Süper Lig kariyerindeki en skorer performansına da 7. hafta sonunda ulaştı. 30 yaşındaki futbolcu, Bursaspor formasıyla 32 maça çıktığı 2018-2019 sezonunu 6 golle tamamlamıştı.

ETİKETLER
Kasımpaşa Süper Lig
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:44
Ukrayna: Rusya, ülke geneline 30 İHA ve füzeler ile saldırı düzenledi
17:40
Somali, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
17:40
İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklandı
17:42
Cezayir, Kuveyt ve Filistin, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
17:42
Hollanda'nın Groningen bölgesindeki doğal gaz üretimi, 60 yılın ardından sonlandırıldı
16:55
Saldırının düzenlendiği yere Türk bayrağı asıldı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
FOTO FOKUS
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ