Fenerbahçe durdurulamıyor

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetti.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam ediyor. Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı lacivertliler, rakibine gol oldu yağdı.

Mücadeleyi kazanan Fenerbahçe, ligde 7'de 7 yaptı. İsmail Kartal'ın öğrenciler resmi maçlardaki galibiyet serisini de 14 maça çıkardı.

Lgde namağlup unvanını sürdüren sarı lacivertliler 21 puana yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Szymanski, 47. dakikada İrfan Can Kahveci, 62. dakikada Dzeko, 75. dakikada Tadic ile 90+3. dakikada King filelerle buluşturdu.

Ligde 5 maç sonra yenilen Rizespor, 11 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçti. Dzeko'nun ceza sahası içine etkili pasında Tadic, sol çaprazda topu bekletmeden içeri çevirdi. Szymanski altıpas üzerinden topu ağlara gönderdi. 1-0.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topla altıpasın solunda buluşan Dzeko'nun şutunda, Emirhan Topçu araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23. dakikada sağdan Minchev'in ortasını ceza sahası içinde sol çaprazda iyi kontrol eden Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

VAR KARARI İLE GOL İPTAL - 38. dakikada Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Szymanski'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Brezilyalı orta sahanın bekletmeden arka direğe pasında Dzeko, topu ağlarla buluşturdu. Hakem önce orta noktayı gösterse de VAR'dan gelen uyarının ardından golü iptal ederek elle oynama gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi.

45. dakikada Tadic'in ara pasında penaltı noktası civarında Dzeko'nun şutunda top direk dibinden auta gitti.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Szymanski'nin soldan ortasında ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0.

61. dakikada İsmail Yüksek'in ortasında arka direkte gelişine Dzeko'nun volesinde top üstten auta çıktı.

GOL - 62. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e yükseltti. Orta sahada aldığı topla hareketlenen İrfan Can Kahveci, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra Fred ile verkaç yaptı. Topu ceza yayına girmeden yeniden ayağına alan milli oyuncunun ara pasında Dzeko'nun ceza sahası içinde gelişine şutunda top filelerle buluştu. 3-0.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 75. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren King'in şutunda rakibine çarpan top altı pas üstünde Tadic'in önünde kaldı. Topu kontrol eden Tadic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0.

84. dakikada Tadic'in rakip savunmanın arkasına pasına hareketlenen Mert Müldür'ün ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Fenerbahçe çok net 2 gol pozisyonundan yararlanamadı. Mert Hakan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tadic'in sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi. Atağın devamında penaltı noktası civarında topu önünde bulan Umut Nayir'in şutunda kaleci bir kez daha başarılı oldu.

[Fotoğraf: AA]

90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

GOL - 90+3. dakikada Fenerbahçe 5. golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe ortasını iyi takip eden King'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 5-0.

Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Deniz Caner Özaral.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi (Dk. 83 Mert Müldür), Becao (Dk. 68 Samet Akaydin), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski (Dk. 77 Mer Hakan Yandaş), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 King), Tadic, Dzeko (Dk. 77 Umut Nayir).

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin (Dk. 75 Laine), Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Mithat Pala, Shelvey, Gustavo (Dk. 46 Zeqiri), Varesanovic (Dk. 46 Olawoyin), Benhur Keser, Minchev (Dk. 67 Gaich).

Goller: Dk. 3 Szymanski, Dk. 47 İrfan Can Kahveci, Dk. 62 Dzeko, Dk. 75 Tadic, Dk. 90+3 King (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Muhammet Taha Şahin, Dk. 80 Shelvey, Dk. 90+2 Gaich (Çaykur Rizespor)

İlhan Palut: Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, zor maç olacağını bilerek maça çıktıklarını belirtti.

Palut, Fenerbahçe'nin bugün oyununu daha üst noktalara taşıdığını anlattı.

"Sahada bu kadar yok olacağımızı düşünmemiştim. İki yarınında başlarında yediğimiz goller bizi demoralize etti ve kötü bir görüntü oldu. Bu maçtan dersler bile almamamız gerekiyor. Bu maçı unutmamız gerekiyor. Bu genç takımın yeniden öz güveninin kazanıp mücadelesine devam etmesi gerekiyor. Futbolcularımızı mental olarak sonraki maçlara hazırlamamız gerekiyor. Fenerbahçe çok iyiydi, onları tebrik ediyorum."

Palut, çok çabuk toplar kaybettiklerini aktardı.

"Süper Lig'de kaç maça çıktım bilmiyorum. Açık söylemek gerekirse en zor durumda kaldığımız maçtı. Fenerbahçe'ye karşı gelememek aslında maç öncesinde bildiğimiz şeyler. Fenerbahçe için sadece kadro kalitesi dersek basite indirgemek, emeği görmezden gelmek olur. Bu kaliteyi istek, coşku ve doyumsuzlukla birleştiren bir takım var. Bunun çözümü yok mu, bu kadar karşılıksız mı kalmalıydık dersek elbette hayır. Ayağımıza gelen topları çabuk kaybettik, dakika dakika öz güvenimizi yitirdik."