Kasımpaşa Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçti

Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karşılaşyı. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada kendi kalesine Ceccherini, 6. ve 34. dakikalarda Aytaç Kara kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 43. dakikada Ceccherini ile 89. dakikada kendi kalesine Winck attı.

Ligde 2'si üst üste olmak üzere 3. galibiyetini elde eden Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan ve 3. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yasin Özcan'ın soldan ortasında savunmadan seken top, ceza sahası içinde Ngoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Ceccherini'ye çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

GOL - 6. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Gomis'in sol kanatta yerden pasında topla buluşan Aytaç Kara, ceza yayının solundan yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

GOL - 34. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Gomis'in ceza sahası çizgisinin solundan içeri çevirdiği topu Rohden uzaklaştırmak istedi. Bu oyuncunun hatalı pası sonucunda topu kontrol eden Aytaç Kara'nın ceza yayının hemen solundan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

GOL - 43. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye indirdi. Levent Mercan'ın soldan ortasında Ceccherini'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

Kasımpaşa soyunma odasına 3-1 önde gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

76. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'ten döndü.

77. dakikada Eysseric'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta Yunan file bekçisi Gianniotis gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 89. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Biraschi'nin ceza sahası dışından ortasında Winck'in arka direkte yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2.

90+1. dakikada Levent Mercan'ın soldan ortasında Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top direkten auta çıktı.

Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bahtiyar Birinci

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli (Dk. 32 Kerem Atakan Kesgin), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Shukurov (Dk. 78 Sturaro), Can Keleş (Dk. 32 Nazım Sangare), Rohden (Dk. 46 Eysseric), Güven Yalçın (Dk. 78 Darri), Serdar Dursun.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 69 Saddiki), Yasin Özcan (Dk. 70 Duhan Aksu), Aytaç Kara, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk. 58 Bastien), Gomis (Dk. 57 Erdem Çetinkaya), Ngoy (Dk. 90+1 Hasan Emre Yeşilyurt).

Goller: Dk. 3 Ceccherini (kendi kalesine), Dk. 6 ve 34 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 43 Ceccherini, Dk. 89 Winck (kendi kalesine) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ceccherini, Dk. 45+2 Atılay Canel (Teknik sorumlu), Dk. 81 Biraschi, Dk. 81 Kerem Atakan Kesgin (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Yasin Özcan, Dk. 84 Erdem Çetinkaya, Dk. 86 Omeruo (Kasımpaşa)