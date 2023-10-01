Sosyalleşmek için gittiği kursta keşfedildi milli takımın vazgeçilmezi oldu

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki Hacı Ömer Arslantürk, down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Amatör futbol ile ilgilenen babasının yanında maçlara giden Arslantürk, geçen sürede futbola ilgi duymaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Babası, Hacı Ömer'i sosyalleşmesi için Kocasinan Belediyesi Down Futsal Takımı'na yazdırdı.

Burada kalecilik yapan Hacı Ömer, Kocaeli 'de oynanan Down Futsal Türkiye Şampiyonası'nda milli takım antrenörü tarafından keşfedilerek, 5 ay önce takıma kaleci olarak seçildi ve takımın vazgeçilmez kalecisi oldu.

[Fotoğraf: DHA]

3-10 Eylül arasında İtalya'da düzenlenen Avrupa Down Futsal Şampiyonası'nda milli takım şampiyon oldu. Baba Abdullah Arslantürk, amatör futbol ile ilgilendiğini söyledi.

"Hocamızın ön ayak olmasıyla oğlumuzu futsala başlattık. Biz de çabaladık ve sonu mutlu bitti. 14 yaşında milli takıma seçildi. Benimle maçlara gidip geliyordu. Bir ara basketbola gönderdim. Kaleciliğe ilgisi vardı. Uğur Hoca ile tanışınca da futbola yöneldik. Her babanın duyduğu gururu biz de duyduk. Şampiyonada İstiklal Marşı'nı söylettiler, madalya aldılar, bayrağımızı göklere çektiler. Bu bizim için her şeye bedel. Çocuklarımız mutlu olsun, bu bizim için yeter. Bizim başka bir sıkıntımız yok."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

Abdullah Arslantürk: Hiçbir aile çocuğundan utanmasın

Abdullah Arslantürk, ailelere tavsiyelerde bulundu.

"Hiç bir aile çocuğundan utanmasın. Aileler, çocuklarını evlere tıkmasınlar, çıkarıp gezdirsinler ve sosyalleştirsinler. Bu çocuklar böyle oldu diye utanmasınlar. Tanıdığım ailelerden bazıları çocuklarından utanıyor. Bunları bize Allah verdi. Bu çocukların günahı ve kötü niyeti yok. Bazıları çocukları ile ilgilenmeyerek, 'Çocuk nasıl olsa böyle, gerek yok ne ilgileneceğim' diyorlar. Hacı Ömer, okumayı ve yazmayı biliyor. Her şeyi kendi hallediyor. Her işini kendi yapıyor. Ailelere tavsiyem çocuklarını gezdirsinler. Hacı Ömer, buraya geldi ve arkadaşları oldu. Kendi için de çok güzel oluyor. Yavaş yavaş konuşması düzeliyor. Kendine olan öz güveni geliyor. Önceden korkaktı, konuşamazdı. Ama şimdi öyle değil. Artık kendine güveniyor. İnsanların down sendromlu çocuklara bakış açısı kötü değil. Bu çocuklar sadece ilgi istiyor. İlgi duyulursa başarılı oluyorlar."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Milli takımın en küçük oyuncusu"

Baba Arslantürk, Hacı Ömer'in şampiyonluk serüvenine değindi.

"Şampiyonluk serüvenimiz biraz zorlu geçti. İdmanlar için özel kaleci tuttuk. Çok çabaladık. Biraz yorulduk ama şampiyonluk geldi. Milli takıma seçildiğinde şaşırdık. Kocaeli'deki şampiyonada hoca bize gelerek, 'Bu çocukta yetenek var, çabalarsanız milli takıma seçilir' dedi. Biz de özel dersler aldırdık. Hacı Ömer daha 14 yaşında. Milli takımdakilerin yaşı 25 ile 40 arasında değişiyor. Hacı Ömer, milli takımın en küçük oyuncusu. Bu ailemize gurur verdi."

Uğur Arı: Hacı Ömer iin gurur verici bir durum

Down Futsal Milli Takım Antrenörü Uğur Arı ise, "Kocasinan Belediyesi bünyesinde yaklaşık 1,5 yıl önce down futsal takımı kurduk. Hacı Ömer buradaki çalışmalarının ardından milli takıma seçildi. Bu yıl 3-10 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Avrupa Down Futsal Şampiyonası'nda şampiyon olan takımın sporcusu oldu. Bu da Hacı Ömer için çok gurur verici bir durum oldu. İlk olarak futbolcu olarak başladı. Sonrasında yetenekleri kaleciliğe daha yatkın olduğu için kaleciliğe geçirdik. Yaklaşık 20 yıl milli takımda kaleci olarak kalacak. Bu sene spor lisesini kazandı. 1. sınıftan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

"Bu çocukların bizden bir farkı yok"

Arı, televizyon ve sosyal medyadan başarılarını gören ailelerin aradıklarını söyledi.

"Arayanlar, 'Biz de çocuğumuzu göndermek istiyoruz, antrenmanlara nasıl getiririz' diye soruyorlar. Biz de onlara elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Futbol, atletizm ve masa tenisine yönlendiriyoruz. Bir çok branşımız var. Kayseri'de ne kadar çocuğumuz varsa bunlara elimizden geldiği kadarıyla öncülük etmeye çalışıyoruz. Bunları hayata kazandırmamız lazım. Bu çocukların bizden bir farkı yok. O yüzden sosyalleşmeleri lazım. Hayata girdikçe kendilerinin farkına varabiliyorlar. Yeter ki bir şey yapabileceklerini hissetsinler. Belki 3 antrenmanda değil de 5 antrenmanda bir şeyler öğreniyorlar ama sonuçta öğrenebiliyorlar. Bütün özel sporcularımız muhakkak yapabileceği bir spor branşı vardır. Biz de onu bulmaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Önümüzdeki 20 yılın milli tkım kalecisi olacak"

Antrenör Arı, Hacı Ömer'in milli takıma nasıl seçildiğini anlattı.

"Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak ilk kez geçen sene Kocaeli'de Down Futsal Türkiye Şampiyonası yaptık. Hacı Ömer orada Kocasinan Futsal Takımı'nın kalecisiydi. Futsalda kayma hareketi çok önemlidir. Orada yaptığı ayak kayma hareketiyle bizim kaleci antrenörü arkadaşımız, 'Hacı Ömer'i milli takıma alalım, çalışmalara gelsin' dedi. Bu şekilde milli takım serüveni başlamış oldu. Geldiği güne nazaran inanılmaz ilerleme kaydetti. Kamp ve antrenmanlar sonucunda daha da kaydedecek. Hacı Ömer, önümüzdeki 20 yılın milli takım kalecisi olacak. Spor lisesini bitirdikten sonra beden eğitimi bölümünü okuyacak."