Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın teklifine destek
Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, 14 Şubat Pazar günü Galatasaray ile yapacakları maçın başlama saatinin, beklenen kar yağışı nedeniyle erkene alınması konusunda sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi olumlu karşıladıklarını söyledi.
Mehmet Fatih Saraç, konuyla ilgili Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını dile getirdi.
"Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum."
Etiketler: Kar Yağışı Galatasaray Kasımpaşa Süper Lig
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