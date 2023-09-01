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Spor
AA 01.09.2023 20:50

Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlıyor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.

Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.

Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Erdem, Fall.

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Enis.

 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
 
Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan.
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