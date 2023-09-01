Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlıyor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor.
Sezona iyi başlayamayan Karadeniz temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 13. sırada yer buldu.
Ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 6. sırada girdi.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Yasin, Winck, Duhan, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Mortadha, Erdem, Fall.
Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Baniya, Larsen, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Visca, Enis.