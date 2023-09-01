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Spor
TRT SPOR/AA 01.09.2023 18:42

Filenin Efeleri ikinci maçını da kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2. maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu.

Filenin Efeleri ikinci maçını da kaybetti
[Fotograf: AA]

İlk set 25-22'lik skorla Romanya'nın oldu. Filenin Efeleri, ikinci sette iyi bir performans sergiledi. Seti 25-18 kazanan Ay-yıldızlılar, maçta durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 25-21 kazanan Romanya, bir kez daha öne geçti: 2-1.

Nefes kesen 4. sette Filenin Efeleri yeniden skoru 2-2'ye getirdi. Karar setini alan Romanya maçı 3-2 kazandı.

Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya da 3-0 mağlup olmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının programı şöyle:

2 Eylül Cumartesi:

17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı:

20.00 Türkiye-İsrail  

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