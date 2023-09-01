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Spor
AA 01.09.2023 16:49

Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı.

Mersin'de Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı
[Fotograf: AA]

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele eden sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için yarışıyor.

Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor.

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