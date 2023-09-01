UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş D Grubu'nda ve Fenerbahçe H Grubu'nda mücadele edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları şu şekilde oluştu:
A Grubu: Lille, Slovan Bratislava, O. Ljubljana, Klaksvik
B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
C Grubu: Dinamo Zagreb, V. Plzen, Astana, Ballkani
D Grubu: Beşiktaş, Club Brugge, Bodo/Glimt, Lugano
E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrijnski Mostar
F Grubu: Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G Grubu: Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen
H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets Razgrad, Spartak Trnava, Nordsjaelland