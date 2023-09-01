Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 01.09.2023 16:05

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş D Grubu'nda ve Fenerbahçe H Grubu'nda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş D Grubu'nda ve Fenerbahçe H Grubu'nda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları şu şekilde oluştu:


A Grubu: Lille, Slovan Bratislava, O. Ljubljana, Klaksvik

B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C Grubu: Dinamo Zagreb, V. Plzen, Astana, Ballkani

D Grubu: Beşiktaş, Club Brugge, Bodo/Glimt, Lugano

E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrijnski Mostar

F Grubu: Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G Grubu: Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets Razgrad, Spartak Trnava, Nordsjaelland

ETİKETLER
Beşiktaş Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi
Sıradaki Haber
Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Tarihi konak gün yüzüne çıkıyor
16:31
Türk savunma sanayii yeni ihracat rekorlarına hazırlanıyor
16:22
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 349,7 milyar lira oldu
16:24
Emine Erdoğan Van Gölü koruma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı
16:31
Togg'da teslimat rekoru
16:01
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Kahire'deki 'Babil Kalesi' restore edildi
Kahire'deki 'Babil Kalesi' restore edildi
FOTO FOKUS
Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı
Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi: Vatandaş zor anlar yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ