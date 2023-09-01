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Spor
AA 01.09.2023 17:18

Manchester City Portekizli futbolcu Nunes'i transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Nunes'i kadrosuna kattı.

Manchester City Portekizli futbolcu Nunes'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Nunes, transferinin ardından kulübün internet sitesine konuştu.

"Avrupa şampiyonu ve uzun zamandır hayranı olduğum Manchester City'ye katıldığım için çok mutluyum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden Pep Guardiola ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla birlikte çalışma fırsatını geri çeviremezdim."

Geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Nunes, bir de gol attı.

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