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Spor
AA 01.09.2023 17:01

İstanbul Yarış Festivali Veliefendi Hipodromu'nda başlayacak

İstanbul Yarış Festivali, Veliefendi Hipodromu'nda 2 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek.

İstanbul Yarış Festivali Veliefendi Hipodromu'nda başlayacak
[Fotograf: AA]

2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda iddialı safkanlar, birincilik için mücadele edecek. Toplam 18 yarışı içinde bulunduran festivalin programı şu şekilde:

2 Eylül Cumartesi programı:

18.30 FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu - (2000 metre/ 4 veya daha yaşlı safkan Arap atları)

19.00 Morocco SOREC Koşusu (KV-7/D) - (1400 metre/ 2 yaşındaki dişi safkan İngiliz tayları)

19.30 Korea Racing Authority Koşusu (KV-8/D) - (1500 metre/ 3 yaşındaki dişi safkan İngiliz tayları)

20.00 İstanbul Koşusu (G3/D) - (1600 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)

20.30 F.G./FRBC Anadolu Koşusu (G2) - (2000 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)

21.00 IFAHR Koşusu (KV-9) - (2100 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan Arap atları)

3 Eylül Pazar programı

14.00 OSAF Koşusu (Handikap-16/H1) - (1400 metre/ 3 yaşındaki safkan İngiliz tayları)

14.30 Trakya Koşusu (G3) - (1200 metre/ 2 yaşındaki safkan İngiliz tayları)

15.00 Eszter Jeles - FEGENTRI Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu - (1600 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)

15.30 Malazgirt Koşusu (G3) - (1600 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan Arap atları)

16.00 Macau Koşusu (KV-6) - (1200 metre/ 3 yaşındaki safkan İngiliz tayları)

16.30 Topkapı Koşusu (G3) - (1600 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)

17.00 Boğaziçi Koşusu (G2) - (2400 metre/ 3 veya daha yaşlı safkan İngiliz atları)

17.30 Horse Racing Ireland Koşusu (KV-9) - (1600 metre/ 3 yaşındaki safkan İngiliz tayları)

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