Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında farklı kazandı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

Trabzonspor, 6 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise evinde oynadığı karşılamada sezonun ilk yenilgisini yaşarken 5 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında konuk takım, Enis Destan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karadeniz temsilcisi, 28. dakikada ise Enis Bardhi'nin şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalesinde ciddi bir tehlike görmeyen Trabzonspor, 45+4. dakikada Filip Benkovic ile bir gol daha buldu ve devre arasına 3-0 önde girdi.

İkinci devrede de etkili olan Trabzonspor, 64. dakikada Bardhi, 82. dakikada ise Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5 fark yakaladı. Son anlarda Kasımpaşa Claudio Winck ile gol bulurken maç 5-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Bordo-mavililer golü VAR ile buldu

Trabzonspor, müsabakanın 15. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla gol kazandı.

Edin Visca'nın sağdan ortasında Enis Destan altıpasta kafayla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR ile yeniden incelenen pozisyonda ihlal olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

Bardhi, 2 golle yıldızlaştı

Trabzonspor'un Makedon orta sahası Enis Bardhi, attığı 2 golle takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Mücadelenin 28 ve 64. dakikalarında attığı şık gollerle fileleri havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, farklı galibiyette ön plana çıkan oyuncu oldu.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Ben Ouannes, son çizgiyi inip yerden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

GOL 15. dakikada Trabzonspor golü buldu. Larsen'in soldan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasından seken top ceza sahası içindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan kale sahasına gönderdiği ortada Enis Destan yükselerek kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.

[Fotoğraf: AA]

GOL 28. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ceza yayı önüne gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir Ömür, arkadan atağa destek veren Bardhi'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından plase vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.

[Trabzonspor]

GOL 45+4. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Soldan kazanılan korner atışında Abdülkadir Ömür kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Benkovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu: 0-3.

[Fotoğraf: AA]

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

55. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Fall, Rayyan Baniya'dan sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL 64. dakikada Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. Sağ kanatta rakibine baskı yaparak topu kapan Teklic, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Abdülkadir Ömür'ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu alan Barhdi, ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurarak fileleri havalandırdı: 0-4.

[Trabzonspor]

80. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Bakasetas'ın hatalı pası sonrasında topu kapan Fall, sağdan atağa katılan Gomis'e pasını aktardı. Çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

GOL 82. dakikada fark 5'e çıktı. Hajradinovic'in hatalı pasında sol kanatta topu kapan Fountas içeriye kat ederek ceza sahasına yüksek bir pas gönderdi. Bu pozisyonda savunmanın arkasına sarkan Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı kontrol edip ardından yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-5.

GOL 85. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Yasin Özcan'ın ceza sahasına getirdiği top sol çaprazdaki Ali Sühan Demirel'de kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda direkten dönen topu yakın mesafeden Winck tamamladı: 1-5.

Mücadele Trabzonspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 79 Sadık Çiftpınar), Gökhan Gül (Dk. 46 Gomis), Ben Ouannes (Dk. 79 Ali Sühan Demirel), Hajradinovic, Aytaç Kara, Erdem Çetinkaya (Dk. 53 Selim Dilli), Fall

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Benkovic, Larsen, Doğucan Haspolat (Dk. 70 Hüseyin Türkmen), Bakasetas, Visca (Dk. 63 Teklic), Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Fountas), Bardhi (Dk. 82 Göktan Gürpüz), Enis Destan (Dk. 63 Umut Bozok)

Goller: Dk. 15 Enis Destan, Dk. 28 ve Dk. 64 Bardhi, Dk. 45+4 Benkovic, Dk. 82 Göktan Gürpüz (Trabzonspor), Dk. 85 Winck (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 34 Winck, Dk. 41 Aytaç Kara, Dk. 60 Gomis (Kasımpaşa), Dk. 43 Doğucan Haspolat, Dk. 47 Mehmet Can Aydın, Dk. 75 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan.