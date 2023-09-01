63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 76'sı başpehlivan olmak üzere bin 306 pehlivanın katıldığı güreşler, bilgilendirme toplantısıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, final güreşinin sonuna kadar teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

"17 ilçemizde 420 güreşçi yetiştiriyoruz"

Yılmaz, Balıkesir için bir geleneği yaşatma sevinci içinde olduklarını vurguladı.

"Balıkesir'de önceden ustaların yetiştirdiği ve bir elin parmaklarını geçmeyen güreşçilerimiz vardı, bugün 17 ilçemizde 420 güreşçi yetiştiriyoruz. Balıkesir'in pehlivanlar diyarı olma özelliği kopmadan devam edecek. Bu kardeşlerimizin başpehlivan olması, bizi gururlandırması zaman alacak bir meseledir. Eskiden elinde zembili güreşlere katılma durumundan bugün kulüp arabası, donanımı ve oteli ayarlanmış bir dönüşüme kavuştuk. Lig güreşimizin son etabı olan güreşlerimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nin kendileri için bir düğün niteliği taşıdığını dile getirdi. Çok iyi bir hazırlık yaptıklarını ifade eden Orkan, sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından, Yılmaz, Orkan ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri ağası Abdullah Altıntaş, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabrine çiçek bıraktı, dualar etti.

Daha sonra güreş meydanında yapılan salavatların ardından minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda müsabakalar başladı.

Orhan Okulu 63 puanla zirvede yer aldığı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde, Manisa'da birinci olan Ali Gürbüz 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. İsmail Balaban ve Serhat Gökmen'in ise 38 puanı bulunuyor.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin sonunda ilk 24'te yer alan başpehlivanlar, seneye direkt Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak.

Organizasyon 3 Eylül Pazar günü sona erecek.