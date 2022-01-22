Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor arasındaki mücadele yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde çıktığı son 4 müsabakayı kazanan Kasımpaşa, Kayserispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kayserispor 6 maçtır mağlup olmuyor

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlup olmayan Yukatel Kayserispor bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 7'sinden puansız ayrılan sarı-kırmızılı takım, 31 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da eksikler var

Lacivert-beyazlı ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Michal Travnik ile sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, Jeffrey Bruma, Nicolai Jörgensen ve Valentin Eysseric yarın sahada olamayacak. Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar da karşılaşmada görev yapamayacak.